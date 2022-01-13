Никол Пашинян провел телефонный разговор с Касим-Жомартом Токаевым

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьера, президент Казахстана представил информацию об урегулировании ситуации в стране.

Стороны обсудили вопрос завершения деятельности миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане и процесс вывода подразделений.