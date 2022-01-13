Никол Пашинян провел телефонный разговор с Касим-Жомартом Токаевым
Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьера, президент Казахстана представил информацию об урегулировании ситуации в стране.
Стороны обсудили вопрос завершения деятельности миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане и процесс вывода подразделений.
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