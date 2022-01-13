Владимир Путин и Касим-Жомарт Токаев обсудили вопрос вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
14:18, 13 Январь, 2022
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым.
Как передает «Арменпресс» со ссылкой на официальный сайт Кремля, президент Казахстана сообщил об окончательных шагах по восстановлению порядка в стране, предпринятых с учетом эффективных действий миротворческих сил ОДКБ.
Отмечается, что главы двух государств обсудили вопросы, связанные с началом процесса вывода миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана.
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