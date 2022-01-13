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Владимир Путин и Касим-Жомарт Токаев обсудили вопрос вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана

Владимир Путин и Касим-Жомарт Токаев обсудили вопрос вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на официальный сайт Кремля, президент Казахстана сообщил об окончательных шагах по восстановлению порядка в стране, предпринятых с учетом эффективных действий миротворческих сил ОДКБ.

Отмечается, что главы двух государств обсудили вопросы, связанные с началом процесса вывода миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана.


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