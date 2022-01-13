Время в Ереване: 11:07:36,   13 Январь

Седрак Тевонян назначен губернатором Арарата, а Сергей Мовсисян - Арагацнота

Седрак Тевонян назначен губернатором Арарата, а Сергей Мовсисян - Арагацнота

Решением правительства Сергей Мовсисян был назначен губернатором Арагацотна, а Седрак Тевонян - губернатором Арарата. Как передает «Арменпресс», решения о назначении губернаторов были приняты на заседании правительства 13 января.

Сергей Мовсисян поблагодарил премьер-министра РА за оказанное доверие и заверил, что сделает все, чтобы оправдать его ожидания.

 Седрак Тевонян также выразил благодарность за оказанное доверие и сказал: «Я убежден, что  нашей совместной работой мы оправдаем все ожидания нашего народа», - сказал Тевонян.

Размик Петросян был освобожден с должности губернатора Арагацотна,  Размик Тевонян – с должности губернатора Арарата.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]