Седрак Тевонян назначен губернатором Арарата, а Сергей Мовсисян - Арагацнота

Решением правительства Сергей Мовсисян был назначен губернатором Арагацотна, а Седрак Тевонян - губернатором Арарата. Как передает «Арменпресс», решения о назначении губернаторов были приняты на заседании правительства 13 января.

Сергей Мовсисян поблагодарил премьер-министра РА за оказанное доверие и заверил, что сделает все, чтобы оправдать его ожидания.

Седрак Тевонян также выразил благодарность за оказанное доверие и сказал: «Я убежден, что нашей совместной работой мы оправдаем все ожидания нашего народа», - сказал Тевонян.

Размик Петросян был освобожден с должности губернатора Арагацотна, Размик Тевонян – с должности губернатора Арарата.