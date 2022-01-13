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Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана

Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана

Белый дом возложил на предыдущего президента США Дональда Трампа вину за то, что Иран форсирует свою ядерную программу и активизировал нападения на соседей по региону, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

По словам пресс-секретаря нынешней администрации Джен Псаки, своим решением о выходе из многосторонней атомной сделки Трамп освободил иранцев от ограничительных обязательств и оставил США в изоляции на международной арене.

"Сейчас мы снова за столом переговоров... но из-за того, что прошлая администрация вышла из ядерного соглашения, атомная программа Ирана сейчас стремительно ускорилась. Иран напрямую атакует наших партнеров в (Персидском) заливе, его марионетки вновь нападают на американские войска в Иране, а США оказались тотально изолированы на международной арене", - сказала Псаки на брифинге.

В австрийской столице Вене проходит восьмой раунд переговоров о восстановлении ядерной сделки с Ираном, который отказывается напрямую общаться с США и требует снятия санкций, восстановленных и ужесточенных Трампом.


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