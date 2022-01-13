Возобновление рейса Ереван-Стамбул-Ереван возобновит связь с армянской общиной Константинополя: Арам Ананян

Возобновление рейса Ереван-Стамбул-Ереван после длительного перерыва, помимо транспортного и бизнес значения, особенно важно и тем, что восстановится связь армянской общины Константинополя с родиной.

Об этом «Арменпресс» сообщил председатель Совета директоров авиакомпании «Flyone Armenia» Арам Ананян.

«Мы получаем многочисленные звонки от представителей армянской общины Турции», - добавил Арам Ананян.

Ранее в правлении «Flyone Armenia» сообщили «Арменпресс», что авиационные власти Армении разрешили компании выполнять чартерные рейсы по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван. Компания обращалась к авиационным властям и Армении и Турции, с просьбой позволить выполнение чартерных рейсов по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван. 16 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривает заявки на выполнение рейсов Стамбул-Ереван-Стамбул. 23 декабря стало известно, что согласно заявлению Министерства транспорта и инфраструктур Турции, турецкая бюджетная авиакомпания «Пегасус» собирается выполнять полеты в Ереван.