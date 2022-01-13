В аэропорт Алма-Аты прибыл первый международный рейс

Первый международный рейс прибыл в четверг в аэропорт Алма-Аты из турецкой Антальи после возобновления работы казахстанской воздушной гавани, прерванной из-за массовых беспорядков, как передает Арменпресс, об этом сообщил Комитет гражданской авиации (КГА) республики.

"После возобновления работы в аэропорт Алматы прибыл первый международный рейс по направлению Анталья-Алматы авиакомпании "Эйр Астана", — говорится в сообщении КГА.

Согласно сообщению, в четверг в аэропорту крупнейшего города Казахстана также планируется выполнение международных рейсов по маршруту Коломбо — Алма-Ата авиакомпании "Эйр Астана" и Алма-Ата — Сеул авиакомпании Asiana Airlines.

Ранее КГА сообщил, что в четверг аэропорт Алма-Аты обслужит восемь авиарейсов местных авиакомпаний в столицу и из нее.

Пресс-служба аэропорта сообщала, что в связи с действием в Алма-Ате комендантского часа, который был введен в рамках ЧП из-за беспорядков, работа аэропорта будет осуществляться с 8.00 до 21.00 (с 5.00 до 18.00 мск). При этом в целях обеспечения безопасности доступ в терминал разрешен только пассажирам.

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в среду сообщила, что возобновит ежедневные рейсы между Москвой и Алма-Атой с 14 января.

Аэропорт Алма-Аты подвергся нападению участников беспорядков 5 января, но в тот же вечер был отбит. С начала действия режима ЧП аэропорт обслуживал рейсы военной авиации, доставлявшие в город миротворческий контингент ОДКБ, а позже — эвакуирующие из Алма-Аты граждан России.