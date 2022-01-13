США предложили ввести новые санкции в отношении КНДР за ракетные пуски

Вашингтон предложил ввести новые ограничительные меры по линии ООН в отношении Пхеньяна за проведение серии пусков баллистических ракет. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

"США предлагают ввести санкции ООН в ответ на запуски Северной Кореей шести баллистических ракет с сентября 2021 года, каждый из которых осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН", - написала она в Twitter.

Ранее в среду представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ситуация на Корейском полуострове имеет потенциал к ухудшению.

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Это могло произойти в рамках зимних военных учений.

Совет Безопасности ООН 10 января по запросу западных стран обсудил ситуацию, связанную с осуществлением 5 января Пхеньяном испытаний, как предполагается, гиперзвуковой ракеты.