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Теннисист Карен Хачанов выбыл из турнира Adelaide International

Теннисист Карен Хачанов выбыл из турнира Adelaide International

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов выбыл из турнира «Adelaide International».

Как передает «Арменпресс», в четвертьфинале турнира Хачанов встретился с Артуром Риндекхеном из Франции. Турнир завершился со счетом 7:6 (9:7), 7:5.

Карен Хачанов в рейтинге Профессиональной теннисной ассоциации (ATP) занимает 30-е место. Он 4 раза выигрывал турнир, проводимый под эгидой Международной федерации. Хачанов - серебряный призер XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Лучшими результатами российского теннисиста были его выходы в четвертьфинал Ролан-Гарроса в 2019 году и в 2021 году в четвертьфинал Уимблдона.


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