В Армении за прошедший день подтверждено 298 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 13 января в Армении всего подтверждено 346 811 случаев заражения COVID-19, 333 311 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 014 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 982 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 5 763 теста. Подтверждено 298 случаев заражения COVID-19, вылечились 111 заболевших, есть 4 летальных исхода.

Всего проведено 2 625 952 тестирований.