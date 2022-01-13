Фигурист Славик Айрапетян начал выступления на чемпионате Европы

Член сборной Армении по фигурному катанию Славик Айрапетян начал выступления на чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», на чемпионате Европы, проходящем в Эстонии, в Таллине, начались выступления мужчин. Член сборной Армении Славик Айрапетян в короткой мужской одиночной программе занял 19-е место. Спортсмены, занявшие места до 24-го, получили право на участие в произвольной программе.

В чемпионате Евпропы участвует и танцевальная пара из Армении Тина Карапетян - Симон Сенекал.