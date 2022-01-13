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Новак Джокович стал участником жеребьевки турнира «Australian Open»

Новак Джокович стал участником жеребьевки турнира «Australian Open»

Серб Новак Джокович стал участником жеребьевки первого турнира года «Большого шлема» - Открытого чемпионата Австралии.

Как передает «Арменпресс», первая ракетка мира Новак Джокович на Открытом чемпионате Австралии первым встретится с Миомиром Кечмановичем.

Новак Джокович прибыл в Австралию 5 января и был задержан из-за отсутствия сертификата вакцинации, после чего его виза была отменена.

Однако пока полностью не ясно, будет ли первая ракетка мира участвовать в Открытом чемпионате Австралии.

«Australian Open» стартует 17-го и завершится 30-го января.


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