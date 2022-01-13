Новак Джокович стал участником жеребьевки турнира «Australian Open»
10:45, 13 Январь, 2022
Серб Новак Джокович стал участником жеребьевки первого турнира года «Большого шлема» - Открытого чемпионата Австралии.
Как передает «Арменпресс», первая ракетка мира Новак Джокович на Открытом чемпионате Австралии первым встретится с Миомиром Кечмановичем.
Новак Джокович прибыл в Австралию 5 января и был задержан из-за отсутствия сертификата вакцинации, после чего его виза была отменена.
Однако пока полностью не ясно, будет ли первая ракетка мира участвовать в Открытом чемпионате Австралии.
«Australian Open» стартует 17-го и завершится 30-го января.
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