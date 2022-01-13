В большинстве районов республики идет снег

По состоянию на утренние часы 13 января в Ани, Артике, Ахуряне, Апаране, Арагаце, Спитаке, Раздане, Севане, Гаваре, Мартуни, Вайке, Мегри идет снег, в Ванадзоре - дождь.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожное управление. Перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом. Водителям транспортных средств с прицепом для проезда по вышеуказанному маршруту рекомендуется использовать цепи противоскольжения.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.