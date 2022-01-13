Европейские индексы выросли - 12-01-22

МОСКВА, 13 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.43% и составил 16010.32 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.75% и составил 7237.19 пункта, британский FTSE вырос на 0.81% и составил 7551.72 пункта, а российский RTSI вырос на 1.09% и составил 1612.80 пункта.