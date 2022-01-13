Европейские индексы выросли - 12-01-22
МОСКВА, 13 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.43% и составил 16010.32 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.75% и составил 7237.19 пункта, британский FTSE вырос на 0.81% и составил 7551.72 пункта, а российский RTSI вырос на 1.09% и составил 1612.80 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 10:47 РФ и НАТО не удалось сблизить позиции по поводу нерасширения альянса. Обобщение
- 10:39 В Матагисе обнаружены останки еще одного участника боевых действий
- 10:32 В Казахстане заявили о завершении антитеррористической операции почти во всех регионах
- 10:26 Цены на драгоценные металлы выросли - 12-01-22
- 10:24 Цены на нефть выросли - 12-01-22
- 10:05 В большинстве районов республики идет снег
- 09:46 Авиакомпания «Flyone Armenia» получила разрешение Турции на выполнение рейсов по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван
- 09:40 Европейские индексы выросли - 12-01-22
- 09:39 Американские индексы выросли - 12-01-22
- 09:38 Цены на цветные металлы - 12-01-22
- 09:35 Губернаторы Арагацотна и Арарата будут освобождены с должности: известно кто их заменит
- 09:23 Выдвигается требование - над рядом новых учреждений должен развеваться флаг Армении
- 08:43 «Интер» в шестой раз выиграл Суперкубок Италии
- 08:37 Чемпион Армении по шахматам турнир начал с победы
- 08:31 «Реал» обыграл «Барселону» в дополнительное время
- 12.01-21:59 Грушко заявил, что события в Казахстане не обсуждались на переговорах России и НАТО
- 12.01-21:58 Алиев пригрозил пресекать деятельность Минской группы ОБСЕ
- 12.01-21:45 Рост числа заболевших ковидом в Турции за январь ускорился в четыре раза
- 12.01-21:39 "Аэрофлот" с 14 января возобновит рейсы из Москвы в Алма-Аты
- 12.01-21:30 Цена нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель
- 12.01-21:20 Андраник Ованнисян избран вице-президентом Совета ООН по правам человека
- 12.01-21:10 Саудовская Аравия намерена добывать уран и использовать его в коммерческих целях
- 12.01-21:05 Расширение НАТО несет неприемлемые для России риски: замглавы МИД РФ
- 12.01-21:00 Гаага внимательно следит за происходящим в Баку: Nederlands Dagblad
- 12.01-20:52 ВОЗ призвала включать беременных в испытания лекарств и вакцин от коронавируса
19:12, 11.01.2022
Просмотрели 1070 раз Перестрелка на армяно-азербайджанской границе продолжается: Азербайджан применяет артиллерию и БПЛА
00:13, 06.01.2022
Просмотрели 1065 раз В Алматы началась антитеррористическая операция - есть жертвы
17:30, 08.01.2022
Просмотрели 1016 раз Азербайджан нарушает условия перемирия 2020 года. Кэролайн Кокс выступила в Палате лордов
22:00, 10.01.2022
Просмотрели 927 раз Ключевым остается вопрос немедленного вывода азербайджанских пунктов из окрестностей населенных пунктов:омбудсмен Арцаха
15:26, 08.01.2022
Просмотрели 892 раз ВКС России завершили переброску в Казахстан армянских военнослужащих в составе миротворческих сил ОДКБ