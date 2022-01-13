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Губернаторы Арагацотна и Арарата будут освобождены с должности: известно кто их заменит

Губернаторы Арагацотна и Арарата будут освобождены с должности: известно кто их заменит

Размика Петросяна на посту губернатора Арагацотна заменит Сергей Мовсисян.

Как сообщает «Арменпресс», в повестке дня заседания правительства  вопрос об освобождении Размика Петросяна с должности губернатора Арагацотна и назначении на эту должность Сергея Мовсисяна.

В повестке дня заседания правительства также  вопрос и об освобождении с должности губернатора Арарата Размика Тевоняна и назначении на его место Седрака Тевоняна.

Сергей Мовсисян и Седрак Тевонян  4 января подали председателю НС заявления о сложении своих депутатских мандатов. Они были избраны в парламент по пропорциональному списку партии «Гражданский договор».


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