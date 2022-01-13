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«Интер» в шестой раз выиграл Суперкубок Италии

«Интер» в шестой раз выиграл Суперкубок Италии

Новым обладателем Суперкубка Италии стал миланский «Интер».

Как сообщает «Арменпресс», в розыгрыше Суперкубка, прошедшем в Милане, сыграли туринский «Ювентус» и «Интер». Нерадзури смогли добиться преимущества со счетом 2:1. Победный гол «Интера» в дополнительное время забил Санчес.

Миланский «Интер» в шестой раз выиграл Суперкубок Италии.
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