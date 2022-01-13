Чемпион Армении по шахматам турнир начал с победы

В Доме шахмат им. Тиграна Петросяна стартовали чемпионаты Армении по шахматам среди мужчин и женщин.

Как сообщает «Арменпресс», победы в первом туре мужского турнира отметили Айк Мартиросян, Ованнес Габузян, Давид Шагинян. Ничьей завершились партии Саркисян-Петросян, Андриасян-Пашикян, Микаелян-Тер-Саакян.

Сусанна Габоян и Наре Аракелян одержали победы. Остальные партии завершились вничью.

Второй тур состоится 13 января.