«Реал» обыграл «Барселону» в дополнительное время

В полуфинале Суперкубка Испании по футболу состоялся матч «Реал» - «Барселона».

Как сообщает «Арменпресс», гол, забитый «Реалом» в дополнительное время матча, прошедшем в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, стал решающим в Эль-Класико. В королевском клубе отличились Винисиус Жуниор, Карим Бензема и Федерико Вальверде. Голы «Барселоны» забили Люк де Йонг и Ансу Фати.

13 января за путёвку в финал поборются «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао.