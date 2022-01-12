Алиев пригрозил пресекать деятельность Минской группы ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона будет препятствовать деятельности Минской группы ОБСЕ, единственного международно признанного формата по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как передает Арменпресс, об этом сообщает 1news.az.

В интервью азербайджанским телеканалам Алиев саркастически отозвался о деятельности сопредседателей Минской группы, сказав: «У меня нет информации, чем занимается Минская группа ОБСЕ. Считаю, что сейчас они готовятся к юбилейным мероприятиям. Как известно Минская группа создана в 1992 году и в этом году исполняется 30 лет. Наверное, они заняты подготовкой этих мероприятий. Но если отложить в сторону шутки, то считаю, что они для себя должны сформировать повестку дня».

Вопреки заявлениям, сделанным сопредседателями Минской группы ОБСЕ, Алиев заявил, что сопредседатели «не должны больше заниматься нагорно-карабахским конфликтом, поскольку вопрос уже решен».

Он добавил, что Азербайджан будет пресекать попытки Минской группы ОБСЕ заниматься вопросом Карабаха.

Касаясь деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, лидер авторитарного Азербайджана высмеял их, заявив: «В принципе, 30 лет трудового стажа, они на пороге пенсии. Поэтому желаю им долгих лет жизни и крепкого здоровья».