Время в Ереване: 11:07:36,   13 Январь

Грушко заявил, что события в Казахстане не обсуждались на переговорах России и НАТО

Грушко заявил, что события в Казахстане не обсуждались на переговорах России и НАТО

Россия и НАТО в ходе переговоров в Брюсселе не обсуждали события в Казахстане. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО (СРН).

"[Вопрос событий в Казахстане] ни словом [не затрагивался на переговорах]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]