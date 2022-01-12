Грушко заявил, что события в Казахстане не обсуждались на переговорах России и НАТО

Россия и НАТО в ходе переговоров в Брюсселе не обсуждали события в Казахстане. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО (СРН).

"[Вопрос событий в Казахстане] ни словом [не затрагивался на переговорах]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.