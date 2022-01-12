Цена нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель

Мировые цены на нефть ускорили рост, а стоимость марки Brent превысила 85 доллара за баррель впервые с 10 ноября. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.53 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,43%, до 84,94 доллара за баррель, а минутами ранее показатель впервые с 10 ноября превышал 85 долларов. Февральские фьючерсы на WTI дорожали на 1,95%, до 82,8 доллара.