"Аэрофлот" с 14 января возобновит рейсы из Москвы в Алма-Аты

Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 января возобновит рейсы из Москвы в Алма-Ату, пока полеты будут выполняться по скорректированному графику. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

"Аэрофлот" с 14 января возобновляет ежедневные регулярные рейсы Москва - Алматы - Москва, - говорится в сообщении. - В связи с действующими ограничениями на территории Республики Казахстан рейсы в Алматы будут временно выполняться по скорректированному графику".

Рейс из Москвы будет отправляться в 02:35 утра, а прибывать в Алматы в 10:30, обратный вылет планируется на 12:00, прибытие в Москву - на 14:00.

С 10 января авиакомпания возобновила рейсы в Нур-Султан, с 15 января планирует возобновить рейсы в Актобе, с 16 января - в Костанай, а с 17 января - в Караганду. Закрытыми остаются рейсы в Актау и Шымкент.