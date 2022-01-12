Саудовская Аравия намерена добывать уран и использовать его в коммерческих целях

Саудовская Аравия обладает крупными запасами урана и будет использовать его в коммерческих целях. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на Всемирной горнодобывающей конференции, которая открылась в среду в Эр-Рияде.

"Мы с нетерпением ждем развития нашей ядерной программы. Я говорю открыто, что у нас есть огромные запасы урана и мы должны их разрабатывать и использовать в коммерческих целях" - цитирует газета Asharq al-Awsat министра. По его словам, с этой целью Саудовская Аравия намерена привлекать иностранные инвестиции с помощью компании Saudi Arabia Mining. Аль Сауд заверил, что его страна создаст прозрачные механизмы развития урановой промышленности, которые позволят обеспечить эффективное взаимодействие с зарубежными партнерами.

Королевство в рамках "Национальной программы трансформации", принятой в 2016 году, также планирует освоить производство водорода и добычу сланцевой нефти, применяя технологии, которые не наносят вреда окружающей среде. Министр считает, что программа "Видение - 2030", направленная на диверсификацию экономики Саудовской Аравии и увеличение доли возобновляемых источников в производстве энергии, не должна снизить уровень энергетической безопасности королевства.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар аль-Хурейф на конференции заверил, что горнодобывающий сектор станет "третьей опорой национальной промышленности" Саудовской Аравии. Страна к 2030 году планирует увеличить долю этой отрасли в ВВП с 17 млрд до 64 млрд долларов, а площадь, на которой будет вестись геологическая разведка, составит 600 тыс. кв. км.

В сентябре 2020 года газета The Guardian сообщала, что Саудовская Аравия сможет добывать более 90 тыс. тонн урана в год. Этого объема может хватить не только для того, чтобы обеспечить королевство собственной атомной энергией, но и позволить теоретически приступить к реализации программы создания ядерного оружия. Эр-Рияд сопротивляется давлению США и не склонен отказываться от возможности обогащения урана на своей территории. К 2032 году совокупная мощность АЭС Саудовской Аравии должна составлять 17,6 ГВт, хотя пока в королевстве, как указывают официальные данные, не построено ни одного атомного реактора.