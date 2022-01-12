Гаага внимательно следит за происходящим в Баку: Nederlands Dagblad

Вот уже месяц Гаагский международный суд следит за действиями азербайджанского режима, и это хорошая новость. Как сообщает Арменпресс, так начинается статья «Гаага внимательно следит за происходящим в Баку», опубликованная в нидерландском издании Nederlands Dagblad.

Ниже приводим неофициальный перевод статьи:

«Тридцать лет назад Советский Союз буквально исчез с карты мира. Одним из возникших вследствие этого неразрешенных конфликтов является конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах (обычно называемый армянами Арцахом) — горный регион на Южном Кавказе. Район размером с Брабант был заселен этническими армянами с незапамятных времен.

Он был частью Азербайджанской Советской Республики с 1920-х годов. Он имел статус автономной области и имел очень высокую степень автономии на бумаге. Распад Советского Союза в 1990-х привел к напряженности в этом районе, которая усугубилась решением Азербайджана провозгласить независимость и положить конец автономии Нагорного Карабаха, а также последующим решением Нагорного Карабаха отделиться от Азербайджана.

В начале 1990-х годов Армения и Азербайджан вели ожесточенную войну, в которой победила Армения. Осенью 2020 года последовала вторая, более короткая, но не менее ожесточенная война, в которой победил Азербайджан. Страна вернула себе многие районы за пределами собственно Нагорного Карабаха, над которыми она потеряла контроль в ходе предыдущей войны, а также часть собственно Нагорного Карабаха. Предложенное Россией прекращение огня институционализировало эту ситуацию, по крайней мере, на время.

Примечательно

Затем Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд в Гааге в сентябре 2021 года. Это особенное обстоятельство, потому что обычно этот высший международный суд может быть вовлечен в конфликт между государствами только в том случае, если обе стороны согласны. Однако иск Армении был подан в соответствии с Конвенцией ООН 1965 года о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Эту конвенцию подписали и Армения, и Азербайджан.

Этот документ позволяет государству немедленно возбудить дело против другого государства, если это государство может доказать, что другая сторона нарушила документ, и если серьезные переговоры между двумя сторонами не увенчались успехом. Отчасти из-за того, что Азербайджан почти сразу же подал ответный иск против Армении, Суду нетрудно было решить, что обе стороны зашли в тупик по своим взаимным претензиям.

И хотя для окончательного решения по основному вопросу, вероятно, потребуется еще несколько лет, Международный Суд в своем предварительном решении от 7 декабря все же решил, что на первый взгляд есть основания для предположения о наличии расовой дискриминации. В частности, у Суда явно возник ряд вопросов к Азербайджану. Эта страна обязана гуманно и в соответствии с международными обязательствами обращаться с армянскими военнослужащими, взятыми в плен во время войны. Суд также обязывает Азербайджан тщательно сохранять армянское культурное наследие в тех районах, которые он контролирует, и воздерживаться от всего, что может привести к его повреждению или утрате. Наконец, власти в Баку обязаны не заниматься деятельностью и не делать заявлений, разжигающих ненависть к армянам. С другой стороны, Армения лишь обязана приложить все усилия для того, чтобы отдельные лица не выражали ненависть к азербайджанцам.

Хотя это предварительное решение не положит конец конфликту, это явная победа Армении. Мало того, что стране удалось сделать Международный суд участником конфликта, Суд также ясно заявил, что считает вероятным, что Азербайджан виновен в систематическом разрушении армянских церквей, монастырей и кладбищ и разжигании ненависти к армянам. Теперь, когда это временное решение принято, Армения также может попытаться заставить Азербайджан выполнить свои обязательства через Совет Безопасности ООН.

Реальное решение конфликта должно исходить из полного признания Азербайджаном права на самоопределение армян Нагорного Карабаха. Но Международный суд поставил первый и краеугольный камень, чтобы напомнить Азербайджану, что у него есть обязательства по международному праву перед армянским населением в этом районе именно потому, что он продолжает утверждать, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана.

Отныне Гаагский суд будет следить за происходящим в Баку. Учитывая характер азербайджанского режима и его печальную историю нарушений прав человека, есть чему порадоваться».