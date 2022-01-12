ВОЗ призвала включать беременных в испытания лекарств и вакцин от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необходимым включать беременных в клинические испытания лекарств и вакцин от коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Беременные женщины не находятся в группе повышенного риска заражения коронавирусом, но если они заражаются, то они попадают в группу повышенного риска течения заболевания в тяжелой форме, - отметил он. - Поэтому жизненно важно, чтобы беременные женщины во всех странах имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей. Мы также призываем включать беременных женщин в клинические испытания новых средств лечения и вакцин. К счастью, случаи передачи вируса в утробе матери или во время рождения крайне редки, а в грудном молоке не выявлялось активных частиц вируса".