Россия и НАТО подтвердили намерение продолжать диалог: Столтенберг

Представители Москвы и Североатлантического альянса на заседании Совета Россия - НАТО подтвердили намерение продолжать диалог, обсудить варианты проведения новых встреч но конкретный график пока не согласовали. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил по итогам заседания генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Наш диалог труден, но от этого он еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы найти политический путь вперед… Мы предложили обсудить график проведения новых встреч, чтобы обсудить ракеты, ядерный потенциал и другие важные темы. Россия на этот график не согласилась, но и не отказалась. Она попросила дать ей время и обещала ответить на наше предложение", - сказал он.