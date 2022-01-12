В трех областях Казахстана отменят режим ЧП с 13 января

Власти Казахстана приняли решение отменить с 13 января в трех областях введенный ранее по всей стране из-за беспорядков режим чрезвычайного положения.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева.

"Постановляю отменить с 07:00 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области", - говорится в указе главы государства.

Аналогичные решения также приняты в отношении Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.