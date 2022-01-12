Украине и Грузии предстоит большая работа для достижения стандартов НАТО: Шерман

Украина и Грузия должны проделать большую работу для достижения стандартов, необходимых для вступления в НАТО. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия - НАТО (СРН).

"Я не хочу говорить за другие страны о том, каковы их амбиции, на что они рассчитывают, какие временные рамки. Есть процесс для вступления в НАТО, который очень четко изложен. <...> Мы открыты для всех, и, без сомнений, Украина - одна из таких стран, которые хотят стать членами [альянса]. И они проходят через этот процесс, это занимает некоторое время, много работы предстоит проделать, чтобы гарантировать соответствие высоким стандартам НАТО. <...> То же самое верно, если речь идет о Грузии", - сказала она.