В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в Папуа - Новой Гвинее. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр располагался в 39,5 км к северо-востоку от города Лаэ, где живут более 76 тыс. человек. Очаг залегал на глубине примерно 70,6 км.

Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.