В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в Папуа - Новой Гвинее. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр располагался в 39,5 км к северо-востоку от города Лаэ, где живут более 76 тыс. человек. Очаг залегал на глубине примерно 70,6 км.
Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 21:10 Саудовская Аравия намерена добывать уран и использовать его в коммерческих целях
- 20:52 ВОЗ призвала включать беременных в испытания лекарств и вакцин от коронавируса
- 20:45 Россия и НАТО подтвердили намерение продолжать диалог: Столтенберг
- 20:42 В трех областях Казахстана отменят режим ЧП с 13 января
- 20:36 Генсек ОДКБ и глава МИД Казахстана выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству
- 20:27 Украине и Грузии предстоит большая работа для достижения стандартов НАТО: Шерман
- 20:14 В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
- 19:59 Секретариат ОДКБ направил членам СКБ проект Решения о завершении миротворческой операции в Казахстане
- 19:39 Генпрокурор Армении Артур Давтян награжден юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России»
- 19:02 НАТО и Россия заинтересованы в восстановлении работы своих дипломатических миссий в Москве и Брюсселе
- 18:55 Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдет в режиме видеоконференц-связи
- 18:50 Ситуация в Казахстане подтвердила ценность ОДКБ как военно-политической структуры: Токаев
- 18:43 Панихида по поэту Размику Давояну состоится 13 января
- 18:36 Заседание Совета Россия - НАТО завершилось в Брюсселе
- 18:23 Действующий председатель ОБСЕ призвал Армению и Азербайджан вернуться к политическому диалогу
- 18:12 Предстоящие на 13 января мероприятия
- 17:33 Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, заявили в ФРГ
- 17:27 Состоялась встреча нового командующего российскими миротворческими силами и министра обороны Азербайджана
- 17:27 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-01-22
- 17:26 Азиатские индексы выросли - 12-01-22
- 17:05 Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 313 млн человек
- 16:45 ВВП Италии вырос в 2021 году на 6,2%
- 16:36 Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана начнется в четверг, заявил Токаев
- 16:23 Чемпионат Армении по шахматам впервые будет транслироваться в прямом эфире Youtube
- 16:16 Арарат Мирзоян поздравил Иоанниса Касулидиса с назначением на пост министра иностранных дел Кипра
21:30, 05.01.2022
Просмотрели 1095 раз На всей территории Казахстана ввели режим ЧП
00:13, 06.01.2022
Просмотрели 1037 раз В Алматы началась антитеррористическая операция - есть жертвы
17:30, 08.01.2022
Просмотрели 974 раз Азербайджан нарушает условия перемирия 2020 года. Кэролайн Кокс выступила в Палате лордов
19:12, 11.01.2022
Просмотрели 973 раз Перестрелка на армяно-азербайджанской границе продолжается: Азербайджан применяет артиллерию и БПЛА
23:30, 05.01.2022
Просмотрели 967 раз Премьер-министр Армении сообщил о начале немедленных консультаций с руководителями стран ОДКБ по ситуации в Казахстане