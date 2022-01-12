Генпрокурор Армении Артур Давтян награжден юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России»

Генеральный прокурор России Игорь Краснов за эффективное сотрудничество между прокуратурами двух стран вручил генеральному прокурору Армении Артуру Давтяну юбилейную медаль «300 лет прокуратуре России». Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.

«Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 20 апреля 2021 г. генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян награжден юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России» за эффективное сотрудничество между прокуратурами двух стран.

Медаль имени президента Российской Федерации 12 января 2022 г. передана генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым», — говорится в сообщении.

Делегация, возглавляемая генеральным прокурором Армении Артуром Давтяном по приглашению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова находится в Москве.

Генеральный прокурор Армении принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных 300-летию образования прокуратуры Российской Федерации.