НАТО и Россия заинтересованы в восстановлении работы своих дипломатических миссий в Москве и Брюсселе
19:02, 12 Январь, 2022
НАТО и Россия заинтересованы в восстановлении работы своих дипломатических миссий в Москве и Брюсселе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Что касается каналов связи, то союзники по НАТО заинтересованы... в возможности восстановления (работы - ред.) наших офисов в Москве и Брюсселе соответственно", - сказал Столтенберг по итогам заседания Совета Россия - НАТО в среду в Брюсселе.
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