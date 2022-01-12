НАТО и Россия заинтересованы в восстановлении работы своих дипломатических миссий в Москве и Брюсселе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Что касается каналов связи, то союзники по НАТО заинтересованы... в возможности восстановления (работы - ред.) наших офисов в Москве и Брюсселе соответственно", - сказал Столтенберг по итогам заседания Совета Россия - НАТО в среду в Брюсселе.