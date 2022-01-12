Ситуация в Казахстане подтвердила ценность ОДКБ как военно-политической структуры: Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем заявил, что ситуация с прошедшими беспорядками в республике подтвердила ценность ОДКБ как военно-политической структуры. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Данная ситуация еще раз подтвердила ценность самой организации как военно-политической структуры. Я думаю, об Организации Договора о коллективной безопасности сейчас заговорили в международном сообществе. Эффективность организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации. Крайне важно, с моей точки зрения, чтобы секретариат наладил взаимодействие с руководством других международных организаций", - сказал Токаев.

Он отметил, что учреждение института специального представителя генерального секретаря ОДКБ по миротворческим операциям тоже очень уместно. "Глава государства выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения", - говорится в сообщении.

Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал Токаева о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из страны контингентов государств - членов организации в обозначенные президентом Казахстана сроки. "Станислав Зась также подтвердил важность и своевременность реализации инициативы президента Казахстана об учреждении института спецпредставителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества", - уточнили в пресс-службе.