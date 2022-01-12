Заседание Совета Россия - НАТО завершилось в Брюсселе

Заседание Совета Россия - НАТО (СРН) завершилось в среду в Брюсселе. Переговоры продлились около четырех часов, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

В НАТО на встречу закладывали чуть меньше времени, так как изначально брифинг генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга по итогам встречи был назначен на 13:30 по местному времени, тогда как встреча началась в 10:00. Но в итоге брифинг был перенесен на 14:15.

Заседание СРН стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры РФ и США прошли в Женеве 10 января, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января. Российскую делегацию в Брюсселе возглавляют замглавы МИД РФ Александр Грушко и замминистра обороны России Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах участвуют первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, генсек альянса Йенс Столтенберг, постпреды 30 государств альянса в Брюсселе.