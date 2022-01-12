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Действующий председатель ОБСЕ призвал Армению и Азербайджан вернуться к политическому диалогу

Действующий председатель ОБСЕ призвал Армению и Азербайджан вернуться к политическому диалогу

Председательство Польши в ОБСЕ выражает глубокую обеспокоенность в связи с возобновлением столкновений вдоль армяно-азербайджанской границы, а также тем, что это насилие привело к жертвам. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном на официальном сайте ОБСЕ заявлении действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Польши Збигнева Рау.

«Призываем воздержаться от применения силы и продолжить начатый недавно содержательный политический диалог. Польша в качестве председателя ОБСЕ привержена работе с партнерами для возобновления и укрепления усилий, направленных на установление прочного мира и содействие устойчивому развитию в регионе.

Поддерживаем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом направлении. Мы также вновь заявляем о нашей решительной поддержке продолжающейся работы личного представителя польского действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика», - говорится в заявлении.


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