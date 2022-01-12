Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, заявили в ФРГ

Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, как передает Арменпресс, об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отвечая на брифинге на вопрос о рассмотрении требований России о гарантиях безопасности со стороны НАТО, которые касаются в том числе нерасширения альянса на восток.

"Ясно, что основные принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и эти основные принципы предусматривают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать... Но хочу ясно указать, что в настоящий момент вступление Украины (в НАТО - ред.) не обсуждается", - сказал представитель кабмина ФРГ.