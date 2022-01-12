Состоялась встреча нового командующего российскими миротворческими силами и министра обороны Азербайджана
17:27, 12 Январь, 2022
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял нового командующего российскими миротворческими силами генерал-майора Андрея Волкова. Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.
На встрече были обсуждены вопросы деятельности российских миротворцев.
Генерал-майора А.Волкова представил экс-командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
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