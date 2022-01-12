Состоялась встреча нового командующего российскими миротворческими силами и министра обороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял нового командующего российскими миротворческими силами генерал-майора Андрея Волкова. Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

На встрече были обсуждены вопросы деятельности российских миротворцев.

Генерал-майора А.Волкова представил экс-командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.