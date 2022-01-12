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Азиатские индексы выросли - 12-01-22

Азиатские индексы выросли - 12-01-22

ТОКИО, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.92% и составил 28765.66 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.64% и составил 2019.36 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.84% и составил 3597.43 пункта, а HANG SENG вырос на 2.79% и составил 24402.17 пункта.


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