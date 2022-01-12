ВВП Италии вырос в 2021 году на 6,2%

Рост экономики Италии в 2021 году составил 6,2%, при этом потребительские расходы увеличились на 5,1%. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном в среду докладе итальянской ассоциации предпринимателей Confcommercio.

Отмечается, что восстановление потребительских расходов происходит медленнее, чем прогнозировалось. Ряд секторов по-прежнему сильно страдает от пандемии: в частности, потребительские расходы в сфере ресторанного и гостиничного секторов снизились на 27,3% и 34,8% соответственно по сравнению с 2019 годом.

В документе указывается, что возвращение потребительских расходов к допандемийным уровням произойдет в Италии не ранее 2023 года.