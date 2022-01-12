Арарат Мирзоян поздравил Иоанниса Касулидиса с назначением на пост министра иностранных дел Кипра

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян поздравил Иоанниса Касулидиса с назначением на пост министра иностранных дел Республики Кипр. Как сообщает «Арменпресс», об этом глава МИД Армении написал в своем официальном микроблоге в Twitter.

«Выражаю свои искренние поздравления доброму другу Армении Иоаннису Касулидису в связи с вступлением на должность министра иностранных дел Кипра. Мы ожидаем плодотворного сотрудничества во благо дружественных народов Армении и Кипра», - написал министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Иоаннис Касулидис уже в третий раз назначается министром иностранных дел Кипра. Ранее он занимал эту должность с 1997 по 2003 гг., затем с 2013 по 2018 годы. Иоаннис Касулидис в третий раз занял пост министра иностранных дел Кипра 11 января 2022 года.