Байден назвал попыткой госпереворота штурм Капитолия в 0прошлом году

Президент США Джо Байден заявил, что считает произошедшие в январе 2021 года беспорядки в Капитолии попыткой государственного переворота, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Жестокая банда, которую поддерживал и воодушевлял побежденный бывший президент (Дональд Трамп - ИФ), 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия заполучить то, что он (Трамп - ИФ) потерял в ходе голосования на выборах", - заявил Байден, выступая в Атланте.

"Именно поэтому мы собрались здесь сегодня. Для того, чтобы выступить против сил в Америке, которые ценят власть выше принципов, сил, которые совершили попытку переворота, переворота против законно выраженной воли американского народа, посеяв сомнения, придумывая обвинения в фальсификации и пытаясь украсть у народа выборы 2020 года", - сказал американский президент.

По его словам, тогда была предпринята попытка "навязать волю банды, отвергнуть свободные и справедливые выборы и, впервые в американской истории, остановить мирный переход власти".

"Они потерпели неудачу, но ни в победе демократии, ни в ее будущем уверенности не было", - добавил Байден.