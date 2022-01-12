На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2

Китайский сейсмологический центр зафиксировал в среду землетрясение магнитудой 5,2 в провинции Цинхай на северо-западе КНР. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном уведомлении ведомства.

По его сведениям, подземные толчки были зарегистрированы в Хайбэй-Тибетском автономном округе примерно в 80 км к северу от города Синин (административный центр региона). Эпицентр землетрясения находился на территории Мэньюань-Хуэйского автономного уезда, очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях в Хайбэй-Тибетском автономном округе, где проживает более 265 тыс. человек, не поступало.