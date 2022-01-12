Предложение "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) о подписании временного соглашения в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не было отклонено Тегераном. Об этом, как передало агентство IRNA, заявил в среду глава Комитета по национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента Ирана) Вахид Джалалзаде, сообщает Арменпресс.

"Хотя приоритетом иранской делегации на переговорах в Вене является достижение постоянного соглашения по СВПД, мы должны признать, что временное соглашение не наносит ущерба стратегической инициативе по снятию эмбарго и национальным интересам", - заявил он. По словам депутата, выдвинутое "пятеркой" предложение находится на рассмотрении. "Эта идея не была принята Ираном, но и не была отклонена", - сказал Джалалзаде.