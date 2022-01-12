COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 12 января

Грузинские медики из 5 596 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 3 180 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

В стране за последние сутки сделано 58 109 тестов на коронавирус, 34 115 – на антиген, 23 994 – ПЦР-теста, передает Арменпресс.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 973 909 случаев инфицирования. За последние 24 часа в стране от коронавируса выздоровели 2 946 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 919 367 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 47 пациентов, а с начала пандемии – 14 311.

На данный момент в Грузии 40 205 активных случаев, из них 4 418 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 045 пациентов тяжелое, из них 293 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 958 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 33 829 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 83 человек, а в самоизоляции – 33 234.

Всего в Грузии сделано 2 577 637 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 10 688 прививок. Показатель положительности по данным на 11 января составляет 9,63%, за две недели – 8,51%, за семь дней – 9,79%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.