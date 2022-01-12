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Представители ЕС подчеркнули необходимость соблюдения дистанции между ВС Армении и Азербайджана

Представители ЕС подчеркнули необходимость соблюдения дистанции между ВС Армении и Азербайджана

Представители ЕС коснувшись провокации, совершенной 11 января азербайджанскими подразделениями в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, подчеркнули необходимость соблюдения дистанции между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами.

Как сообщает «Арменпресс», в частности, главный спикер ЕС по иностранным делам Петер Стано, в своем микроблоге  в Twitter написал: «Недавняя перестрелка на армяно-азербайджанской границе, повлекшая за собой человеческие жертвы, подтверждает необходимость мер по укреплению доверия».

Он подчеркнул, что Евросоюз для содействия всеобъемлющему урегулированию конфликта работает с обеими сторонами.

Тойво Клаар, специальный представитель ЕС по кризису в Грузии на Южном Кавказе, также выразил глубокую обеспокоенность в связи с известиями о новых жертвах на армяно-азербайджанской границе. «Стороны должны ослабить напряженность, и в полной мере использовать существующие механизмы, в частности, горячую линию между министрами обороны, созданную ЕС в ноябре 2021 года», - подчеркнул Тойво Клаар. «Европейский союз готов работать со сторонами для сохранения дистанции между их силами. Подтверждаем нашу готовность оказать дополнительное содействие работе по делимитации и демаркации границы Арменией и Азербайджаном».
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