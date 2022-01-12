В Могадишо произошел взрыв
Мощный взрыв прогремел в середине дня в среду в сомалийской столице Могадишо. Как передает Арменпресс, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.
По его данным, заминированная машина была подорвана у главных ворот базы ВВС, которая находится вблизи столичного аэропорта.
В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передало о четырех пострадавших во время взрыва.
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