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В Могадишо произошел взрыв

В Могадишо произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел в середине дня в среду в сомалийской столице Могадишо. Как передает Арменпресс, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

По его данным, заминированная машина была подорвана у главных ворот базы ВВС, которая находится вблизи столичного аэропорта.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передало о четырех пострадавших во время взрыва.


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