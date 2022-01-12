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Глава центра Чумакова спрогнозировал, что пандемия продлится еще не менее года

Глава центра Чумакова спрогнозировал, что пандемия продлится еще не менее года

Пандемия коронавируса будет продолжаться не менее года, пока COVID-19 не станет обычным сезонным заболеванием, считает директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы уже охвачены (иммунитетом - ИФ), какое-то количество, - кто заболел, кто был настолько разумен и привился вовремя. Поэтому, конечно, этот цикл, я думаю, что еще год должен продолжаться. А потом мы спокойно перейдем на ежегодную вакцинацию по типу гриппа, и (она - ИФ) войдет в календарь прививок, и думаю, что все будет вот так стабильно", - сказал Ишмухаметов во вторник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, за это время один из штаммов коронавируса должен вытеснить все остальные.

"Еще год ждет экстренной ситуации, пока мы все-таки не дойдем до того "омикрона", который вытеснит всех остальных, и существующие вакцины будут с ним справляться - вот два фактора, которые мы должны объединить", - добавил Ишмухаметов.

В центре им. Чумакова РАН разработана и производится вакцина против коронавируса "КовиВак", она была зарегистрирована Минздравом РФ в феврале 2021 года. В отличие от большинства созданных в мире препаратов является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. В декабре Ишмухаметов заявил, что за 2021 год было произведено около 6 млн доз препарата, в 2022 году планируется выпустить 20-25 млн доз.


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