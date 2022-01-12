Глава центра Чумакова спрогнозировал, что пандемия продлится еще не менее года

Пандемия коронавируса будет продолжаться не менее года, пока COVID-19 не станет обычным сезонным заболеванием, считает директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы уже охвачены (иммунитетом - ИФ), какое-то количество, - кто заболел, кто был настолько разумен и привился вовремя. Поэтому, конечно, этот цикл, я думаю, что еще год должен продолжаться. А потом мы спокойно перейдем на ежегодную вакцинацию по типу гриппа, и (она - ИФ) войдет в календарь прививок, и думаю, что все будет вот так стабильно", - сказал Ишмухаметов во вторник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, за это время один из штаммов коронавируса должен вытеснить все остальные.

"Еще год ждет экстренной ситуации, пока мы все-таки не дойдем до того "омикрона", который вытеснит всех остальных, и существующие вакцины будут с ним справляться - вот два фактора, которые мы должны объединить", - добавил Ишмухаметов.

В центре им. Чумакова РАН разработана и производится вакцина против коронавируса "КовиВак", она была зарегистрирована Минздравом РФ в феврале 2021 года. В отличие от большинства созданных в мире препаратов является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. В декабре Ишмухаметов заявил, что за 2021 год было произведено около 6 млн доз препарата, в 2022 году планируется выпустить 20-25 млн доз.