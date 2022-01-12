В рамках программы по преодолению бесплодия родилось 76 детей

Программа по преодолению бесплодия Министерства здравоохранения РА в 2021 году имела хорошие результаты. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс» начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РА Нунэ Пашаян отметила, что год был достаточно благоприятным.

«По состоянию на 31 декабря 2021 года в рамках программы родилось 76 детей и зарегистрировано 211 беременностей. Такой результат связан с тем, что финансирование всего проекта было довольно увеличено. В начале программы, в декабре 2020 года, финансирование составило около 300 млн драмов, а в 2021 году уже около 500 млн драмов», - представила Нунэ Пашаян, подчеркнув, что в 2022 году финансирование останется прежним, но правительство готово увеличить сумму при большем количестве бенефициаров.

Интерес к программе был достаточно высок с самого начала. Поскольку желающих было много, правительство решило увеличить финансирование. По программе уже прошли 857 бенефициаров.

Программа по преодолению бесплодия включает в себя несколько компонентов: определение этиологии бесплодия и лечение, искусственное осеменение и искусственное оплодотворение. Программой могут воспользоваться военнослужащие и лица, приравненные к ним, лица, пользующиеся системой семейных пособий, имеющие более 28 баллов, лица с инвалидностью, если наличие у женщины инвалидности не является противопоказанием к беременности. Бенефициарами могут быть жители приграничных населенных пунктов, их количество будет расширяться. Бенефициарами могут быть родители военнослужащих и добровольцев, погибших в 44-дневной войне и погибших в мирное время. Программой могут воспользоваться лица этой группы до 42 лет.

По словам председателя Армянской ассоциации репродуктивной медицины Эдуарда Амбарцумяна, коэффициент рождаемости в Армении остается низким, он на уровне 1,6, и необходим коэффициент рождаемости не ниже 2,1.

«Фертильные женщины должны иметь третьего или четвертого ребенка, чтобы изменить уровень рождаемости. Сегодня мы имеем показатель того, что воспроизводство семьи не обеспечено. В одной семье Армении должно родиться не менее трех детей», - сказал Эдуард Амбарцумян.

Специалист программу по преодолению бесплодия считает очень важной, отмечая, что желательно для всех групп бенефициаров возрастной ценз до 35 лет повысить до 38 лет. По его словам, возможность включения в эту программу должна быть предоставлена женщинам до 38 лет.