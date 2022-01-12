Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Отмечается, что с учетом председательства Армении в ОДКБ состоялся обмен мнениями о миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане. Была подчеркнута эффективная координация миротворческого контингента, что способствовало нормализации обстановки в Казахстане.

Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, ряд вопросов, связанных с выполнением договоренностей, зафиксированных в заявлениях, принятых руководителями Армении, России, Азербайджана 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года.

Они договорились о продолжении контактов на разных уровнях.