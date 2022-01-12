Командующий армянскими миротворцами представил основную цель их миссии в Алматы

Одной из основных задач подразделения миротворцев Армении в Алматы было недопущение отравления террористами местной водопроводной сети.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил командир миротворческого подразделения Республики Армения майор Айрапет Мкртчян.

«Одной из основных задач было недопущение отравления водопроводной сети «Дружба», - сообщил он.

По словам Мкртчяна, водопроводная сеть является стратегическим объектом, и была теоретическая угроза заражения воды.

Миротворцы Армении в Алматы занимаются не только охраной водопроводной сети, но и обеспечивают безопасность одного из крупнейших производственных цехов.