Бангладеш готовится заключить с ЕАЭС Соглашение о свободной торговле

Бангладеш официально сообщил Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) о своем намерении заключить Соглашение о свободной торговле, так как страна собирается осуществить социально-экономические реформы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт «Fibre2Fashion».

Отмечается, что предложение Евразийской экономической комиссии было сделано недавно, и оно может получить согласие и со стороны России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

По данным сайта, эти пять стран с Бангладеш ежегодно осуществляют двустороннюю торговлю на сумму более 1,5 млрд долларов, что, по мнению представителей Министерства торговли Бангладеш, может увеличиться многократно, если будет подписано Соглашение о свободной торговле.

Бангладеш и ЕЭК Меморандум о сотрудничестве для развития двусторонней торговли подписали в Москве в мае 2019 года. Позже была создана рабочая группа по вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества по 19 сферам.

Первое заседание рабочей группы состоялось в ноябре 2021 года в Москве. На заседании Бангладеш выразил заинтересованность в заключении Соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, и ЕЭК предложила направить официальное предложение.

В 2019 - 2020 годах Бангладеш в государства-члены ЕАЭС экспортировал товары на сумму $ 398 млн, в то время как импорт оттуда составил $ 1,106 млрд.