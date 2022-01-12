Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 240 миллионов долларов

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане к среде превысила 240 миллионов долларов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает национальная палата предпринимателей страны "Атамекен".

Во вторник сумма ущерба от беспорядков в стране достигала 220 миллионов долларов.

"По состоянию на 9.00 (6.00 мск) 12 января общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 103,7 миллиарда тенге (в Алматы 102,2 миллиарда тенге)", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в 11 регионах выявлены 1615 пострадавших субъектов бизнеса и 1885 объектов, из них в Алма-Ате - 1506 субъектов и 1771 объектов. "Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1482; общепит – 44; финсектор – 61; логистика – 23; СМИ – пять", - уточняется в сообщении.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.